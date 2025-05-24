ЕС собрался снизить потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: ЕС намерен снизить потолок цен на российскую нефть до $45 для G7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto
Брюссель обдумывает идею снижения потолка цен на российскую нефть для западных стран до уровня примерно $45 за баррель. Об этом свидетельствует информация Bloomberg, полученная от источников.
По данным инсайдеров, Европейская комиссия намерена выдвинуть дополнительное предложение в рамках обсуждаемого пакета антироссийских санкций. Оно предусматривает понижение ценового потолка на нефть для государств «Большой семёрки» до отметки порядка 45 долларов.
Также известно, что ЕС изучает возможность расширения санкций против России, что предполагает введение дальнейших ограничений на банковские операции для примерно 20 финансовых учреждений. Кроме того, планируются новые торговые запреты на сумму около 2,5 млрд евро.
Ранее стало известно, что G7 предостерегла Россию о возможном ужесточении санкций, если Москва не согласится на прекращение огня. Эта позиция изложена в коммюнике министров финансов и руководителей центробанков «Большой семёрки», принятом по результатам недавней встречи в Канаде.