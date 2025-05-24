Евросоюз готовится к новому пакету санкций, нацеленных на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2». Парадокс в том, что оба маршрута не функционируют с 2022 года, а большая их часть уничтожена диверсией. Об этом сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

Брюссель, похоже, исчерпал перечень мишеней, дойдя до запретов против фактически несуществующих объектов. Ограничения затронут оператора Nord Stream 2 AG и компании, гипотетически вовлечённые в потенциальный перезапуск маршрутов, чьи сроки крайне туманны. От «СП-2» уцелела лишь одна нитка, по которой Москва заявляла о готовности возобновить поставки.

Аналитики связывают активность ЕС вокруг «Северных потоков» с желанием предотвратить их возможную «реанимацию» (в том числе при поддержке США) или снять ответственность с отдельных стран, где дебаты о возобновлении поставок российского газа становятся громче.

Пикин уверен: новые санкции не причинят России ущерба, поскольку испортить то, что и так не работает, — неэффективно. По его мнению, цель ограничений — пресечь прокачку газа, если «потоки» когда-либо будут восстановлены. Это знаковый шаг, символизирующий максимальное ужесточение давления, но перспективы возобновления работы газопроводов остаются крайне неопределёнными.