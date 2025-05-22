Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер продолжает придерживаться мнения, что поставка в Европу российского природного газа является лучшим решением для немецкой экономики. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на письмо Шрёдера депутатам регионального парламента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

«Позвольте мне начать с моей позиции по газопроводу «Северный поток — 2», которая была и по-прежнему является положительной. <...> Когда я был федеральным канцлером, мне всегда было ясно, что Германия является небогатой природными ресурсами промышленной страной, чьё благосостояние может сохраняться и увеличиваться, если она будет оставаться конкурентоспособной на мировом рынке», — пояснил канцлер.

Он подчеркнул, что добиться такой конкурентноспособности можно лишь посредством дешёвой электроэнергии для предприятий. Шрёдер невысоко оценил возможности возобновляемых источников энергии, которые сильно зависят от погоды. Гораздо надёжнее получать электричество от линий АЭС или ГЭС. Сейчас, напомнил политик, в Германии очень дорогая энергия, что душит и банкротит бизнес. Шрёдер резюмировал, что именно «выработка электроэнергии из газа является лучшим решением».

Канцлер добавил, что получать газ по трубе из России гораздо экологичнее, надёжнее и выгоднее, чем заказывать перевозку сжиженного природного газа танкерами. По его словам, Германия рано или поздно будет вынуждена вернуться к сотрудничеству с Москвой, чтобы не допустить своего дальнейшего экономического упадка.