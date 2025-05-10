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10 мая, 19:35

WSJ: ЕС угрожает санкциями «Севпотоку – 2» при отказе России от прекращения огня

Европейские союзники Украины угрожают ввести санкции против «Северного потока – 2» и заблокировать газопровод. Это произойдёт, если Кремль откажется согласиться на 30-дневное прекращение огня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила возможность введения мер против газопровода с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает газета Wall Street Journal.

«Этот шаг потребует поддержки всех государств – членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС, а это означает, что он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит соглашение о прекращении огня», — говорится в статье.

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Кроме того, высокопоставленный чиновник Германии отметил, что правительство Мерца решило принять «все политические и юридические меры», чтобы остановить возрождение трубопровода.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Киев, где также выступил с угрозами о санкциях. Он заявил, что в случае нарушения режима месячного перемирия РФ столкнётся с серьёзным ужесточением санкций.

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Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Лия Мурадьян
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