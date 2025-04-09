Сценарий, где Европа возвращается к российскому газу, перестаёт выглядеть как что-то из области фантастики. В США не исключают оказания давления на партнёров по НАТО ради частичного возобновления старой энергетической модели. Аналитики полагают, что за этим решением может стоять желание стабилизировать скачущие цены на энергорынке и ослабить привязанность Европы к азиатским энергоресурсам. Об этом сообщает издание Euractiv.

В частности, Вашингтон рассматривает схемы, при которых российский газ пойдёт в Европу под видом американского сжиженного топлива, или же через восстановленные после подрыва «Северные потоки». В Германии, как отмечает Сюзанна Нис из Центра Гельмгольца, не исключают, что новое правительство поддастся такому решению и пойдёт на уступки ради сохранения мира.

По данным материала, возобновление импорта газа из России способно вызвать резкое падение цен на европейском газовом рынке. Реабилитация трубопроводной системы оценивается в сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда евро, часть из которых, вероятно, будет возложена на «Газпром».

Также а материале сказано, что вопрос о легитимизации поставок по «Северному потоку-2» остаётся прерогативой правительства Германии и Еврокомиссии. Несмотря на сохраняющиеся политические риски, экономическая целесообразность подобного соглашения становится все более очевидной.