Фон дер Ляйен сделала «распаковку» нового пакета антироссийских санкций

Она уточнила, что в новый список антироссийских ограничений попали суда «теневого флота» России, цены на нефть и трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Мы работаем над новым пакетом санкций. В этот пакет войдут, например, санкции в отношении «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России», — сказала председатель ЕК.