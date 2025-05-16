Фон дер Ляйен сделала «распаковку» нового пакета антироссийских санкций
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новые санкции против «Северных потоков»
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Евросоюз разрабатывает новые санкции против «Северных потоков». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что в новый список антироссийских ограничений попали суда «теневого флота» России, цены на нефть и трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Мы работаем над новым пакетом санкций. В этот пакет войдут, например, санкции в отношении «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России», — сказала председатель ЕК.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз может оформить новые санкции против России уже к 20 мая. Западные СМИ назвали содержание очередного пакета «относительно мягким». Параллельно с этим ЕС уже начал разрабатывать ещё один, 18-й список ограничений.