Экономист предсказал реакцию рубля на 17-й пакет антироссийских санкций ЕС

Российская экономика научилась адаптироваться к ограничениям, даже если они оказывают давление на отдельные сферы. Последние пакеты уже не влекут за собой таких резких последствий, как в начале 2022 года, поскольку основные точки уязвимости либо уже были проработаны, либо стали частью устойчивой модели адаптации. Об этом в разговоре с Life.ru заявил экономист, член экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас, комментируя очередной, 17-й пакет санкций против России.

«В новых мерах нет радикальных ограничений, способных одномоментно изменить экономическую картину. Речь идёт скорее о наращивании существующих барьеров, а не о введении принципиально новых. В таких условиях последствия будут носить накопительный, но не обвальный характер», — пояснил специалист.

Он добавил, что сектор высоких технологий и определённые виды промышленного оборудования продолжают испытывать давление. Тем не менее активная работа по установлению новых поставок из дружественных стран, рост внутреннего производства и снижение зависимости от импортных компонентов уже значительно изменили структуру цепочек поставок. При этом экспорт сырья остаётся востребованным на мировом рынке, а расчёты постепенно переходят на альтернативные валюты, что позволяет системе внешнеэкономических связей функционировать. По словам экономиста, бюджетная система и курс рубля также адаптировались к новым условиям, применяя гибкие инструменты регулирования и своевременно реагируя на возникающие вызовы.

«Курс рубля, как и любой другой валюты, зависит от множества факторов. Однако в последнее время влияние санкционного давления на курс стало менее заметным, чем ожидалось. Валютный рынок остаётся под контролем, и в случае необходимости Банк России использует проверенные методы: корректировку процентной ставки, управление ликвидностью и валютные ограничения. Это уже помогло стабилизировать курс осенью 2024 года, когда краткосрочные колебания были быстро сглажены. Кроме того, увеличение доходов от экспорта в юанях и дирхамах предоставляет Центробанку новые инструменты для укрепления рубля», — отметил эксперт.