Страны G7 грозят РФ ужесточить санкции, если не прекратится огонь на Украине

Группа стран G7 предупредила, что готова усовершенствовать санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня. Эта информация содержится в коммюнике министров финансов и руководителей центробанков «Большой семёрки», принятом по итогам встречи в Канаде.

В официальном сообщении стран G7, посвящённом Украине, подчеркнули высокую оценку продолжающимся усилиям по остановке конфликта.

«Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций [против РФ]», — отметили в коммюнике.