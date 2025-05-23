Страны G7 грозят РФ ужесточить санкции, если не прекратится огонь на Украине
Саммит G7 в Италии в 2024 году. Обложка © g7italy.it
Группа стран G7 предупредила, что готова усовершенствовать санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня. Эта информация содержится в коммюнике министров финансов и руководителей центробанков «Большой семёрки», принятом по итогам встречи в Канаде.
В официальном сообщении стран G7, посвящённом Украине, подчеркнули высокую оценку продолжающимся усилиям по остановке конфликта.
«Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций [против РФ]», — отметили в коммюнике.
Кроме того, «Семёрка» объявила, что замороженные активы России, которые находятся под их юрисдикцией, останутся иммобилизованными до тех пор, пока Россия не заплатит за причинённый Украине ущерб.
Ранее экономист в интервью Life.ru предсказал реакцию рубля на 17-й пакет санкций ЕС против России ЕС. Эксперт отметил, что очередные ограничения не несут ничего нового. При этом в ЕС уже разрабатывают 18-й пакет.