Зеленский ввёл санкции против помощника Кадырова и ещё девяти физлиц

Владимир Зеленский ввёл санкции против десяти физических лиц и ряда юридических лиц. В частности, под ограничения попали помощник руководителя Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и экс-парламентарий Игорь Мосийчук.

«Поддержать внесённые СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте офиса Зеленского.

Обнародованные санкционные списки свидетельствуют о введении ограничительных мер на срок в десять лет. Под эти меры подпали также руководитель «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников и трое владельцев казино PIN-UP: Дмитрий Пунин, Иван Банников и Александр Матяшов.