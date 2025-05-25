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25 мая, 16:35

Зеленский ввёл санкции против помощника Кадырова и ещё девяти физлиц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский ввёл санкции против десяти физических лиц и ряда юридических лиц. В частности, под ограничения попали помощник руководителя Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и экс-парламентарий Игорь Мосийчук.

«Поддержать внесённые СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте офиса Зеленского.

Обнародованные санкционные списки свидетельствуют о введении ограничительных мер на срок в десять лет. Под эти меры подпали также руководитель «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников и трое владельцев казино PIN-UP: Дмитрий Пунин, Иван Банников и Александр Матяшов.

Под санкции также попали девять компаний, зарегистрированных в Украине, на Кипре и в Нидерландах. В их числе кипрская компания, которой принадлежит половина акций Guruflow Team Ltd, управляющей онлайн-казино PIN-UP.

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Ранее Life.ru сообщил, что украинская сторона готовит детальный 40-страничный проект санкций для Европейского союза, ориентированный на РФ. Среди предлагаемых мер — блокировка российских активов и установление барьеров для покупки российской нефти. Зеленский, в свою очередь, уверен, что ужесточение санкций заставит РФ согласиться на прекращение огня.

Ольга Сливченко
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