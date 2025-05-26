В Кремле связали с усталостью истерику Трампа по поводу ударов России по Украине

«Конечно, <...> это очень ответственный момент (Начало переговорного процесса. — Прим. Life.ru), который связан, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — заявил Песков журналистам.

Ранее западные СМИ сообщали о масштабной воздушной атаке, приписываемой российским военным. Агентство Reuters оценило её в 367 беспилотников и ракет, выпущенных по различным украинским городам, включая Одессу, Киев и Днепропетровскую область. Параллельно, российские системы ПВО отражают интенсивные атаки украинских дронов на протяжении почти недели. Сообщается, что только во второй половине дня 25 мая был сбит 51 беспилотник над пятью областями России, причём наибольшее их количество было уничтожено в Курской, Орловской и Тульской областях.