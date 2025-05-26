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26 мая, 09:47

В Кремле ответили на вопрос о контактах между спецслужбами РФ и США

Песков: США и Россия контактируют по линии спецслужб

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия и США поддерживают связь через свои спецслужбы, но говорить о полноценном сотрудничестве в области безопасности пока преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты по линии спецслужб [РФ и США] имеются. Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он уточнил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся на начальном этапе восстановления двусторонних отношений.

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Российские и американские спецслужбы поддерживали связь совсем недавно, примерно месяц назад. Стоит отметить, что в апреле сообщалось об обмене заключёнными между РФ и США. Американцы передали нам Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Москва же освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за сбор средств на нужды ВСУ.

Мария Любицкая
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