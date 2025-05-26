В Кремле ответили на вопрос о контактах между спецслужбами РФ и США

Россия и США поддерживают связь через свои спецслужбы, но говорить о полноценном сотрудничестве в области безопасности пока преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты по линии спецслужб [РФ и США] имеются. Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он уточнил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся на начальном этапе восстановления двусторонних отношений.