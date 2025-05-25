На Западе заявили о крупнейшей воздушной атаке ВС РФ на Украину

Украина подверглась одной из самых крупных воздушных атак со стороны России с начала конфликта. В ночь на 25 мая были атакованы Одесса, Киев и Днепропетровская область. Также взрывы прозвучали в Харькове, Николаеве и Тернополе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчёты.

«Российские войска в ночь на 25 мая выпустили 367 беспилотников и ракет по украинским городам, в том числе по столице Киеву, в ходе крупнейшей воздушной атаки за всё время», — указано в статье.