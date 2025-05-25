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Регион
25 мая, 17:18

На Западе заявили о крупнейшей воздушной атаке ВС РФ на Украину

Reuters: На Украине произошла крупнейшая воздушная атака с начала конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина подверглась одной из самых крупных воздушных атак со стороны России с начала конфликта. В ночь на 25 мая были атакованы Одесса, Киев и Днепропетровская область. Также взрывы прозвучали в Харькове, Николаеве и Тернополе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчёты.

«Российские войска в ночь на 25 мая выпустили 367 беспилотников и ракет по украинским городам, в том числе по столице Киеву, в ходе крупнейшей воздушной атаки за всё время», — указано в статье.

Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации
Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации

Напомним, что российские военные нанесли серию ударов по инфраструктуре Украины в ночь на 25 мая. По данным Минобороны РФ, удары высокоточным оружием и беспилотниками были направлены на предприятия ВПК, производящие ракеты, БПЛА, компоненты радиоэлектроники и топливо, а также на центры спутниковой связи и радиотехнической разведки. Атаки задели цели в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях. Взрывы также фиксировались в Киевской, Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Полина Никифорова
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