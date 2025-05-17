Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиаполк Первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время учений военные отрабатывали навыки работы авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, а также групп, занятых радиолокацией и радиоэлектронной борьбой. Все эти действия направлены на выполнение задач по противовоздушной обороне.

«Все подразделения всей армии должны осуществить радикальный поворот в подготовке к войне, находясь в состоянии постоянной боевой готовности», — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Кроме того, во время учений проверили возможности отслеживания и уничтожения крылатых ракет и дронов-камикадзе. Силы также учились нейтрализовать и уничтожать ударные беспилотники с использованием радиоэлектронных средств. В процессе занятий испытали новую дальнобойную и планирующую управляемую бомбу.