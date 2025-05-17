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17 мая, 02:28

Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиаполк Первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время учений военные отрабатывали навыки работы авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, а также групп, занятых радиолокацией и радиоэлектронной борьбой. Все эти действия направлены на выполнение задач по противовоздушной обороне.

«Все подразделения всей армии должны осуществить радикальный поворот в подготовке к войне, находясь в состоянии постоянной боевой готовности», — приводит агентство слова северокорейского лидера.

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Кроме того, во время учений проверили возможности отслеживания и уничтожения крылатых ракет и дронов-камикадзе. Силы также учились нейтрализовать и уничтожать ударные беспилотники с использованием радиоэлектронных средств. В процессе занятий испытали новую дальнобойную и планирующую управляемую бомбу.

Ранее Ким Чен Ын обещал «с радостью и без сомнений» отправить войска на помощь Армии России. По словам лидера, Пхеньян придёт Москве на помощь, если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на РФ.

Лия Мурадьян
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