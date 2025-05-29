«Неизбежный переход»: Политолог объяснил, как Россия, США и Китай поделят мир

Россия, США и Китай будут управлять миром, поделив его между собой. Такое мнение выразил историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич, комментируя информацию американских СМИ, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает вариант разграничения мирового влияния между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

«Во всемирную историю вернулись великие державы, и политика великих держав, и сферы влияния, которые существуют у великих держав. Всё это вернулось, и сейчас следующий миропорядок, который будет сформирован в ближайшее десятилетие, он будет формироваться великими державами, и в том числе они должны будут распределить между собой сферы влияния, и эти сферы влияния не будут эксклюзивными, то есть вот здесь только моё, а там только твоё. Нет, речь идет о доминировании, о преобладании», — объяснил эксперт в беседе с «Царьградом».

Станкевич добавил, что в ближайшие десять или двадцать лет будет происходить распределение мира на сферы преобладающего влияния. По словам политолога, новая трёхполярная система способна кардинально изменить международные отношения.

«Трамп первый, кто признал неизбежность перехода к такого рода мироустройству. И он пытается свою часть исторической работы сделать. Для этого в первую очередь, он понимает, нужно упорядочить большую Евразию, самый большой континент мира. А в большой Евразии надо договариваться с Россией и Китаем. Такая большая тройка глобальная будет первой такой конфигурации в новом миропорядке», — добавил специалист.

По его словам, республиканец движется в этом направлении, хоть и «зигзагами», что для него характерно. Кроме того, вероятно, что у главы Белого дома есть определённая стратегическая команда, которая позволяет ему держать магистральное направление. Станкевич считает, что Трамп успеет сформировать основы геополитического триолога.