Newsweek показал карту предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем

Главы России, США и Китая — Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин — разделят мир на зоны влияния после завершения конфликта на Украине. Об этом рассказывает журнал Newsweek.

«В Ялте великие державы решали вопрос о будущем Восточной Европы. Вот как это выглядит сейчас в отношении Украины… Решение о будущем Украины без Украины — это также решение о будущем Европы без Европы», — говорится в тексте.

Агентство пишет, что Восточная Европа уйдёт под влияние России. В числе потенциальных подопечных Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша. Страны Центральной Азии станут предметом споров между КНР и РФ. Западное полушарие станет зоной власти Штатов, хотя Китай может заявить об интересах в Латинской Америке, предполагают авторы.