Newsweek показал карту предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем
Журналисты боятся слухов о разделе мира. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
Главы России, США и Китая — Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин — разделят мир на зоны влияния после завершения конфликта на Украине. Об этом рассказывает журнал Newsweek.
«В Ялте великие державы решали вопрос о будущем Восточной Европы. Вот как это выглядит сейчас в отношении Украины… Решение о будущем Украины без Украины — это также решение о будущем Европы без Европы», — говорится в тексте.
Агентство пишет, что Восточная Европа уйдёт под влияние России. В числе потенциальных подопечных Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша. Страны Центральной Азии станут предметом споров между КНР и РФ. Западное полушарие станет зоной власти Штатов, хотя Китай может заявить об интересах в Латинской Америке, предполагают авторы.
А ранее сообщалось, что в Европе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедным государствам грозит разорение. В ЕС боятся уязвимости, если США выведут войска из стран НАТО.