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12 апреля, 22:32

«Красная тревога»: В Европе начали истерить из-за планов Трампа

Exxpress: Европа станет уязвимой, если США выведут войска из стран НАТО

Дональд Трамп. Обложка © flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © flickr / The White House

Европейские лидеры обеспокоены возможными последствиями вывода американских войск из стран НАТО. Как сообщает австрийская газета Exxpress, Пентагон рассматривает сценарий сокращения своего военного контингента в Европе.

«В европейских столицах НАТО объявлена красная тревога: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. Теперь дипломаты умоляют Вашингтон: «Не оставляйте нас!» Уход сыграл бы Путину на руку – а Европе не хватает боеприпасов, войск и техники», — говорится в статье.

Согласно материалу, даже минимальное сокращение участия США в НАТО, по словам экспертов, приведёт к серьёзным последствиям для континента, который, как признают в ЕС, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность без поддержки внешнего партнёра.

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А ранее сообщалось, что в Европе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедные государства могут пойти ко дну.

Тимур Хингеев
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