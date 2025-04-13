«Красная тревога»: В Европе начали истерить из-за планов Трампа
Exxpress: Европа станет уязвимой, если США выведут войска из стран НАТО
Дональд Трамп. Обложка © flickr / The White House
Европейские лидеры обеспокоены возможными последствиями вывода американских войск из стран НАТО. Как сообщает австрийская газета Exxpress, Пентагон рассматривает сценарий сокращения своего военного контингента в Европе.
«В европейских столицах НАТО объявлена красная тревога: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. Теперь дипломаты умоляют Вашингтон: «Не оставляйте нас!» Уход сыграл бы Путину на руку – а Европе не хватает боеприпасов, войск и техники», — говорится в статье.
Согласно материалу, даже минимальное сокращение участия США в НАТО, по словам экспертов, приведёт к серьёзным последствиям для континента, который, как признают в ЕС, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность без поддержки внешнего партнёра.
А ранее сообщалось, что в Европе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедные государства могут пойти ко дну.