«Красная тревога»: В Европе начали истерить из-за планов Трампа

Европейские лидеры обеспокоены возможными последствиями вывода американских войск из стран НАТО. Как сообщает австрийская газета Exxpress, Пентагон рассматривает сценарий сокращения своего военного контингента в Европе.

«В европейских столицах НАТО объявлена красная тревога: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. Теперь дипломаты умоляют Вашингтон: «Не оставляйте нас!» Уход сыграл бы Путину на руку – а Европе не хватает боеприпасов, войск и техники», — говорится в статье.

Согласно материалу, даже минимальное сокращение участия США в НАТО, по словам экспертов, приведёт к серьёзным последствиям для континента, который, как признают в ЕС, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность без поддержки внешнего партнёра.