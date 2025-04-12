Трамп на год продлил санкции против РФ, введённые при Байдене
Трамп на год продлил режим ЧП в США, введённый Байденом из-за действий РФ
Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США, ссылаясь на якобы вредоносные внешнеполитические действия России. Это решение было зафиксировано в документе, внесённом Белым домом в федеральный реестр нормативных актов.
«Продление действия ЧП в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства РФ», — сообщается в документе.
Режим чрезвычайного положения был введён бывшим президентом США Джо Байденом. Он также блокировал собственность РФ и вводил санкции против страны. В качестве причин для этих мер Москве вменялись попытки подорвать проведение демократических выборов в Соединённых Штатах и других странах, а также кибердеятельность и влияние на иностранные правительства. Эти действия продолжают представлять «необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США».
Ранее Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за угрожающего торгового дисбаланса. Постоянный дефицит стал причиной опустошения производственной базы в стране и привёл к зависимости военно-промышленного комплекса от иностранных конкурентов.