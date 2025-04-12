Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 16:02

Трамп на год продлил санкции против РФ, введённые при Байдене

Трамп на год продлил режим ЧП в США, введённый Байденом из-за действий РФ

Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США, ссылаясь на якобы вредоносные внешнеполитические действия России. Это решение было зафиксировано в документе, внесённом Белым домом в федеральный реестр нормативных актов.

«Продление действия ЧП в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства РФ», — сообщается в документе.

Режим чрезвычайного положения был введён бывшим президентом США Джо Байденом. Он также блокировал собственность РФ и вводил санкции против страны. В качестве причин для этих мер Москве вменялись попытки подорвать проведение демократических выборов в Соединённых Штатах и других странах, а также кибердеятельность и влияние на иностранные правительства. Эти действия продолжают представлять «необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США».

«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу
«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

Ранее Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за угрожающего торгового дисбаланса. Постоянный дефицит стал причиной опустошения производственной базы в стране и привёл к зависимости военно-промышленного комплекса от иностранных конкурентов.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar