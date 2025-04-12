Американский лидер Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США, ссылаясь на якобы вредоносные внешнеполитические действия России. Это решение было зафиксировано в документе, внесённом Белым домом в федеральный реестр нормативных актов.

Режим чрезвычайного положения был введён бывшим президентом США Джо Байденом. Он также блокировал собственность РФ и вводил санкции против страны. В качестве причин для этих мер Москве вменялись попытки подорвать проведение демократических выборов в Соединённых Штатах и других странах, а также кибердеятельность и влияние на иностранные правительства. Эти действия продолжают представлять «необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США».