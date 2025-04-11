В Европе боятся бедности из-за торговой войны Трампа

В Евросоюзе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В материале поясняется, что богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедные государства могут пойти ко дну, так как их ресурсы для поддержания отечественных предприятий очень ограничены. Как итог, ряд крупных европейских компаний просто разорятся, что всколыхнёт экономику ЕС.