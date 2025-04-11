В Европе боятся бедности из-за торговой войны Трампа
Politico: В ЕС может усилиться разрыв в благосостоянии из-за пошлин США
В ЕС опасаются последствий торговой войны с США. Обложка © freepik
В Евросоюзе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
В материале поясняется, что богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедные государства могут пойти ко дну, так как их ресурсы для поддержания отечественных предприятий очень ограничены. Как итог, ряд крупных европейских компаний просто разорятся, что всколыхнёт экономику ЕС.
«Не у всех государств-членов одинаковые фискальные возможности», — напомнил собеседник издания, комментируя предполагаемый кризис.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит систему торговых тарифов на импорт из нескольких стран. Нововведение не коснулось России. Позже Трамп всё же «сдал назад», объявив о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран. Он объяснил это тем, что начались паника и мрачные настроения среди населения. Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Евросоюза ответить на американские пошлины, используя все доступные инструменты.