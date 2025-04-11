Война с шифу: Китаю напомнили, кто сделал его великой державой

Полвека назад американский корпорации начали переносить своё производство в Китай. США тогда уже были финансовым гигантом, а КНР являлась бедной развивающейся страной. В итоге это привело к тому, что Поднебесная превратилась в самого опасного конкурента для Штатов для мировой арене. Почему так произошло, рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Ильяс Зарипов в беседе с изданием «Взгляд».

На дворе 1980-й год. Американские корпорации всё так же стремятся ещё сильнее разбогатеть, перетаскивая производства за рубеж. Идеальным местом для этого стал Китай, ведь там полно народа, готового работать за копейки. Американцам пришлось бы платить куда больше, из-за чего цены на продукцию взлетят. Конкуренция будет безнадёжно проиграна более дешёвым аналогам. Для примера возьмём всем известную Apple. Их устройства подорожают на почти вдвое, если производить их будут в США, считают в Bank of America. На данный момент именно в КНР изготавливают 90% их продукции.

США такой вариант казался восхитительным, ведь это позволяет сократить расходы на зарплаты работникам, а продукция останется качественной, поскольку производство будет контролировать Америка. Больше прибыли, меньше затрат. К тому же заводы производят огромное количество отходов. Проблема полностью решается, если ваши фабрики загрязняют не вашу страну, а ту, что находится за океаном.

Куда интереснее, что с этого всего получал Китай, пока американские толстосумы считали прибыль. Приобретения КНР: колоссальные денежные вливания в свою экономику, огромное количество рабочих мест для населения, поступления в бюджет за счёт налогов иностранных компаний, повышение квалификации кадров. Затем своё производство перенесла туда и Европа.

За лёгкой промышленностью и сборочным производством последовал перенос тяжёлой промышленности: металлургия, производство техники и оборудования, станкостроение, машиностроение, а затем разработка и выпуск микросхем, роботов и так далее. Поднебесная начала «обрастать мускулами» по-настоящему.