Счёт – 145% против 125%: США и Китай наращивают «войну пошлин»
Китай поднимет пошлины на товаров США до 125% с 12 апреля
Китай поднимет пошлины на товары из США. Обложка © freepik / kjpargeter
Китай пообещал повысить пошлины на ввозимые американские товары с 84% до 125% с 12 апреля, что должно стать ответным действием на аналогичное решение Вашингтона. Об этом сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР.
В заявлении подчёркивается, что США «серьёзно нарушили международные торгово-экономические правила», а также пошли вопреки здравому смыслу, ориентируясь на цели запугать и принудить другие страны выполнять собственные условия на мировом рынке. Также в документе добавляется, что нынешний уровень тарифом уже достиг максимальных значений, поэтому дальнейшее повышение может оказаться невозможным.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит систему торговых тарифов на импорт из нескольких стран. Нововведение не коснулось России. Позже Трамп всё же «сдал назад», объявив о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран. Он объяснил это тем, что начались паника и мрачные настроения среди населения. Зато торговая война Вашингтона с Пекином набирает обороты: на импортные китайские товары в США сейчас действует тариф в 145%.