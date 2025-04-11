Счёт – 145% против 125%: США и Китай наращивают «войну пошлин»

Китай пообещал повысить пошлины на ввозимые американские товары с 84% до 125% с 12 апреля, что должно стать ответным действием на аналогичное решение Вашингтона. Об этом сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР.

В заявлении подчёркивается, что США «серьёзно нарушили международные торгово-экономические правила», а также пошли вопреки здравому смыслу, ориентируясь на цели запугать и принудить другие страны выполнять собственные условия на мировом рынке. Также в документе добавляется, что нынешний уровень тарифом уже достиг максимальных значений, поэтому дальнейшее повышение может оказаться невозможным.