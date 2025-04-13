Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время Россия и США устраняют серьёзный ущерб отношениям, который нанёс бывший американский лидер Джо Байден. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Здесь просто нужно понять, насколько серьёзный ущерб был нанесён двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации. Это имеет свои очень серьёзные последствия. И сейчас вот именно кропотливая работа по устранению этих последствий», — поделился представитель Кремля.