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13 апреля, 10:19

«Кропотливая работа»: В Кремле назвали виновника ухудшения отношений РФ и США

Песков: РФ и США устраняют серьёзный ущерб отношениям, нанесённый Байденом

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время Россия и США устраняют серьёзный ущерб отношениям, который нанёс бывший американский лидер Джо Байден. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Здесь просто нужно понять, насколько серьёзный ущерб был нанесён двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации. Это имеет свои очень серьёзные последствия. И сейчас вот именно кропотливая работа по устранению этих последствий», — поделился представитель Кремля.

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Ранее Песков уточнил, что процесс налаживания отношений между РФ и США развивается очень хорошо. Он также отметил, что Москва и Вашингтон восстанавливают отношения почти с нуля, из-за чего приходится действовать постепенно, аккуратно и идти навстречу друг другу маленькими шажками.

Алена Пенчугина
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