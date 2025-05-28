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28 мая, 05:19

Новый миропорядок: Трамп задумал провернуть сделку века с Россией и Китаем

NYT: Трамп хочет устроить масштабную сделку с Россией и Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Американское издание The New York Times выдвигает предположение, что президент США Дональд Трамп, возможно, вынашивает идею масштабного соглашения с Россией и Китаем, способного с ног на голову перевернуть существующий баланс сил в мире.

«Для президента Трампа любое время — подходящее время для заключения сделок, но сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и России. Трамп, возможно, задумал что-то ещё более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — сказано в материале.

Как отмечает газета, для американского лидера, известного своей приверженностью к заключению сделок, текущий момент является особенно благоприятным для подобных переговоров с главами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. NYT предполагает, что Трамп стремится к чему-то более грандиозному, связанному с этими двумя державами, что может стать «фундаментальной договорённостью».

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Кстати, в феврале глава МИД РФ Сергей Лавров, указывая на укрепление многополярности в мире, предложил создать тройственный союз между Россией, Китаем и США. Так, Соединённые Штаты, по его словам, могли бы стать «одним из ответственных центров силы».

Владимир Озеров
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