Новый миропорядок: Трамп задумал провернуть сделку века с Россией и Китаем

Американское издание The New York Times выдвигает предположение, что президент США Дональд Трамп, возможно, вынашивает идею масштабного соглашения с Россией и Китаем, способного с ног на голову перевернуть существующий баланс сил в мире.

«Для президента Трампа любое время — подходящее время для заключения сделок, но сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и России. Трамп, возможно, задумал что-то ещё более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — сказано в материале.

Как отмечает газета, для американского лидера, известного своей приверженностью к заключению сделок, текущий момент является особенно благоприятным для подобных переговоров с главами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. NYT предполагает, что Трамп стремится к чему-то более грандиозному, связанному с этими двумя державами, что может стать «фундаментальной договорённостью».