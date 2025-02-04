Лавров предложил США союз с Россией и Китаем

Многополярность становится всё крепче, и США в перспективе могли бы занять в системе свою нишу, став одним из ответственных центров силы вместе с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — написал министр.

А до тех пор, считает Лавров, Белый дом будет «ковбойскими наскоками» растягивать рамки податливости «ооноцентричной» системы и проверять, насколько она в состоянии сопротивляться американским интересам.

Однако и к этой американской администрации, как указал дипломат, придёт осознание того, что международная действительно куда шире всех тех представлений о мире, которые со сцены произносятся политиками США в обращениях к своему народу и своим «покорным геополитическим союзникам». А Россия готова подождать этого «отрезвления», скоротав время за работой над созданием вместе с единомышленниками механизмов выстраивания межгосударственных отношений в соответствии с реалиями многополярности, заключил Лавров.