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Регион
4 февраля, 06:59

Лавров предложил США союз с Россией и Китаем

Лавров: США могли бы стать одним из ответственных центров силы вместе с РФ и КНР

Министр иностранных дел Российской Федерации. Фото © Life.ru

Министр иностранных дел Российской Федерации. Фото © Life.ru

Многополярность становится всё крепче, и США в перспективе могли бы занять в системе свою нишу, став одним из ответственных центров силы вместе с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — написал министр.

А до тех пор, считает Лавров, Белый дом будет «ковбойскими наскоками» растягивать рамки податливости «ооноцентричной» системы и проверять, насколько она в состоянии сопротивляться американским интересам.

Однако и к этой американской администрации, как указал дипломат, придёт осознание того, что международная действительно куда шире всех тех представлений о мире, которые со сцены произносятся политиками США в обращениях к своему народу и своим «покорным геополитическим союзникам». А Россия готова подождать этого «отрезвления», скоротав время за работой над созданием вместе с единомышленниками механизмов выстраивания межгосударственных отношений в соответствии с реалиями многополярности, заключил Лавров.

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Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин смогут стать основателями нового мирового порядка. Таким образом, переход от соперничества сверхдержав к многополярности начнётся с завершения Путиным и Трампом украинского конфликта.

Владимир Озеров
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