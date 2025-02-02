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Регион
2 февраля, 10:14

Путин раскритиковал «политическую мелюзгу» в ЕС

Путин заявил, что «политическая мелюзга» в ЕС запрещает «альтернативные» партии

В Европе политические элиты давно измельчали и дискредитировали себя, поэтому не в состоянии выдержать конкуренцию и вынуждены только запрещать любое инакомыслие. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя журналисту ВГТРК Павлу Зарубину ситуацию в ФРГ, где правящая верхушка хочет запретить партию «Альтернатива для Германии».

«Мелюзга просто политическая. Отсюда, кстати, появляются всякие «альтернативы». А потом ещё, для того чтобы бороться с этими «альтернативами», пытаются прибегать к запрету. Как будто не понимают, что — ну, запретят сегодня, а завтра появится другая «альтернатива», с другим названием», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что судя по возрастающей поддержке со стороны немцев партии «Альтернатива для Германии», на Западе обыватели устали от агрессивной политики собственных властей и появился запрос общества на другие политические идеи.

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Ранее сообщалось, что рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возрос до 23%, в то время как Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают только 15% граждан.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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