Путин раскритиковал «политическую мелюзгу» в ЕС

В Европе политические элиты давно измельчали и дискредитировали себя, поэтому не в состоянии выдержать конкуренцию и вынуждены только запрещать любое инакомыслие. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя журналисту ВГТРК Павлу Зарубину ситуацию в ФРГ, где правящая верхушка хочет запретить партию «Альтернатива для Германии».

«Мелюзга просто политическая. Отсюда, кстати, появляются всякие «альтернативы». А потом ещё, для того чтобы бороться с этими «альтернативами», пытаются прибегать к запрету. Как будто не понимают, что — ну, запретят сегодня, а завтра появится другая «альтернатива», с другим названием», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что судя по возрастающей поддержке со стороны немцев партии «Альтернатива для Германии», на Западе обыватели устали от агрессивной политики собственных властей и появился запрос общества на другие политические идеи.