Рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возрос до 23%, в то время как Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают только 15% граждан. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания YouGov.

По данным организации, свои голоса за АдГ готовы отдать 23% участников опроса, тогда как проголосовать за СДПГ готовы только 15%. В сравнении с прошлым исследованием YouGov недельной дальности рейтинг «Альтернативы для Германии» возрос 4%, а у СДПГ — снизился на 4%.

Согласно опросу, лидирует в предвыборной гонке коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, за которую готовы голосовать 29% участников опроса. На четвёртом месте по-прежнему «Зелёные», чей рейтинг снизился с 15% до 13%. «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» набрал 6%, а «Левая» партия получила 5% голосов. Свободная демократическая партия Германии набрала всего 3% голосов, чего на данный момент слишком мало для прохода в парламент.