«Альтернатива для Германии» резко оторвалась от партии Шольца по набранным в опросах голосам
YouGov: Рейтинг партии АдГ вырос до 23%, СДПГ Шольца поддерживают 15% немцев
Рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возрос до 23%, в то время как Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают только 15% граждан. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания YouGov.
По данным организации, свои голоса за АдГ готовы отдать 23% участников опроса, тогда как проголосовать за СДПГ готовы только 15%. В сравнении с прошлым исследованием YouGov недельной дальности рейтинг «Альтернативы для Германии» возрос 4%, а у СДПГ — снизился на 4%.
Согласно опросу, лидирует в предвыборной гонке коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, за которую готовы голосовать 29% участников опроса. На четвёртом месте по-прежнему «Зелёные», чей рейтинг снизился с 15% до 13%. «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» набрал 6%, а «Левая» партия получила 5% голосов. Свободная демократическая партия Германии набрала всего 3% голосов, чего на данный момент слишком мало для прохода в парламент.
Опрос проводился в онлайн-формате с 24 по 27 января. В нём поучаствовали порядка 1,8 тысячи человек. Статистическая погрешность не озвучивалась. Да начала выборов в бундестаг осталось 25 дней.
Напомним, что одним из самых влиятельных сторонников АдГ является американский предприниматель Илон Маск, который открыто агитирует немцев голосовать именно за эту политсилу. Например, 18 января он запостил в соцсетях лозунг «Сделаем Европу вновь великой», который ранее был провозглашён кандидатом на пост канцлера от АдГ Алис Вайгель. Действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц выступил с резким осуждением действий Маска, назвав их отвратительными и ставящими под угрозу европейскую демократию.
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