«Отвратительно и нехорошо»: Шольц осудил Маска за поддержку правых радикалов в ФРГ
Шольц раскритиковал Маска за поддержку правой партии «Альтернатива для Германии»
Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил действия американского миллиардера Илона Маска, который оказывает поддержку правой немецкой партии «Альтернатива для Германии». На предвыборном мероприятии в Берлине политик заявил журналистам, что такие действия бизнесмена заслуживают осуждения.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты сыграли ключевую роль в освобождении Германии от нацизма и помогли стране стать демократическим государством. Именно поэтому, по словам канцлера, он крайне возмущён тем, что Маск поддерживает правых радикалов.
«Это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всём ЕС», — отметил Шольц.
Напомним, 18 января Илон Маск поделился в соцсетях лозунгом, который ранее провозгласила кандидат на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. В ней звучит призыв вновь сделать Европу великой.