«Отвратительно и нехорошо»: Шольц осудил Маска за поддержку правых радикалов в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил действия американского миллиардера Илона Маска, который оказывает поддержку правой немецкой партии «Альтернатива для Германии». На предвыборном мероприятии в Берлине политик заявил журналистам, что такие действия бизнесмена заслуживают осуждения.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты сыграли ключевую роль в освобождении Германии от нацизма и помогли стране стать демократическим государством. Именно поэтому, по словам канцлера, он крайне возмущён тем, что Маск поддерживает правых радикалов.

«Это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всём ЕС», — отметил Шольц.