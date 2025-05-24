«Венгрия платить не будет»: Новый план Запада по Украине привёл Орбана в бешенство

Венгрия не будет финансировать создание армии Украины в миллион человек, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Категоричный ответ на предложение Евросоюза он опубликовал на своей странице в соцсети X. Орбан подчеркнул, что в его интересах — защита собственного народа.

«Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они [лидеры ЕС] ожидают, что мы будем финансировать украинскую [армию] — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — заявил премьер Венгрии.