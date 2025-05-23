«Дети должны готовиться к войне»: В офисе Зеленского собрались воевать с Россией столетиями
Замглавы офиса Зеленского Верещук: Нужно готовить детей к столетней «войне» с РФ
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На Украине власти решили готовить население к затяжному противостоянию с Россией, в том числе обучать военному делу детей, взращивая в них ненависть к Москве с пелёнок. С резким заявлением выступила перед журналистами замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.
«Наши дети должны готовиться к войне, потому что она надолго», — сказала чиновница в эфире телеканала ICTV.
По её словам, «Россия никогда не перестанет быть врагом украинскому народу», и вражда между странами продлится даже «не десятилетия, а столетия». Верещук утверждает, что если Москва и Киев заключат перемирие, то борьба всё равно продолжится.
Власти Украины дали старт набору 18-летних добровольцев в ВСУ в феврале 2025 года. По контракту им обещают выплатить миллион гривен пятью траншами. Соглашение заключается на год, после чего подписанты получат отсрочку от мобилизации, если, конечно, останутся живы. В марте первая группа молодых солдат принесла присягу, а в апреле стало известно о гибели первого 18-летнего бойца, заключившего молодёжный контракт. К слову, всего таких набралось мизерное количество.