«Дети должны готовиться к войне»: В офисе Зеленского собрались воевать с Россией столетиями

На Украине власти решили готовить население к затяжному противостоянию с Россией, в том числе обучать военному делу детей, взращивая в них ненависть к Москве с пелёнок. С резким заявлением выступила перед журналистами замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

«Наши дети должны готовиться к войне, потому что она надолго», — сказала чиновница в эфире телеканала ICTV.

По её словам, «Россия никогда не перестанет быть врагом украинскому народу», и вражда между странами продлится даже «не десятилетия, а столетия». Верещук утверждает, что если Москва и Киев заключат перемирие, то борьба всё равно продолжится.