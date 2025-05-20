Главный итог Владимира Зеленского за шесть лет правления Украиной — это реализация проектов Запада, направленных на ухудшение отношений с Россией. Главе киевского режима удавалось так долго оставаться у власти только благодаря ведению боевых действий. Об этом Life.ru заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Главный итог Зеленского — это успешная реализация западного проекта, его успешная реализация проекта «Украина – Антироссия». Это, по сути, главный результат Зеленского — реализация проекта, который создавался для ослабления России. Этим проектом могла быть и сама Россия, но, слава богу, политическая ситуация в России стабилизировалась и смогла выстоять против западного давления. Артём Дмитрук Депутат Рады

По словам нардепа, каждый украинский президент шёл на сделку с дьяволом и продавал национальные интересы страны в угоду проектам Запада. Зеленский не стал продолжать ведение «мягкой» войны против России, он сделал всё, чтобы началось прямое противостояние. Как итог — миллионы погибших в ходе боевых действий людей и потеря подконтрольных Украине территорий. Само начало вооружённого конфликта стало для Зеленского неким «спасательным кругом» для того, чтобы удержаться во власти как можно дольше.

«Можем сказать, что власть Зеленского закончилась 24 февраля 2022 года. С этого дня начался период захвата власти, силовой захват власти группой Зеленского. Он продолжается по сегодняшний день. Вторым периодом захвата власти в Украине Зеленским стал период, когда закончились его полномочия, которые предоставлены ему Конституцией», — заявил Дмитрук.

Нардеп считает, что Зеленский не оправдал надежд, возлагавшихся на него. Он имел все ресурсы — доверие народа, его трудолюбие и перспективу улучшения отношений с Россией и Белоруссией, вплоть до создания союзного государства, но не сумел ими воспользоваться. Теперь, по мнению Дмитрука, единственным способом улучшить положение в стране является отстранение Зеленского от власти.

«На сегодняшний день Зеленский стал тем человеком, который ассоциируется с войной, человеком, который привёл войну в нашу страну, и человеком, благодаря которому война на Украине продолжается. <...> Он завершил, скажем так, эту подготовку «Украины – Антироссии», стал её главным фактором», — резюмировал Дмитрук.