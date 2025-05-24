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24 мая, 13:05

Орбан созвал срочное заседание из-за угрозы со стороны Украины

Орбан созвал срочное заседание из-за энергетической угрозы от Украины и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Остановка транзита газа через Украину и перспектива отказа от российских энергоносителей, продвигаемая Еврокомиссией, вызвали серьезную обеспокоенность в Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан в срочном порядке созвал экономический блок правительства для выработки стратегии в условиях энергетического кризиса.

«Чрезвычайное экономическое совещание по поводу энергетической угрозы со стороны Украины», — написал глава венгерского кабмина в соцсетях к фотографии с заседания.

Орбан выразил обеспокоенность тем, что политика Киева и стремление Еврокомиссии снизить зависимость от российских энергоресурсов могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

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Ранее Орбан обвинил Киев в шпионаже и давлении на Венгрию. Он утверждает, что располагает видеозаписями, подтверждающими работу украинских агентов, обнаруженных венгерским государством. Эти лица, по словам Орбана, активно налаживают контакты с оппозиционными партиями, стремясь склонить общественное мнение в пользу членства Украины в ЕС.

Наталья Демьянова
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