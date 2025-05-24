Орбан созвал срочное заседание из-за угрозы со стороны Украины

Остановка транзита газа через Украину и перспектива отказа от российских энергоносителей, продвигаемая Еврокомиссией, вызвали серьезную обеспокоенность в Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан в срочном порядке созвал экономический блок правительства для выработки стратегии в условиях энергетического кризиса.

«Чрезвычайное экономическое совещание по поводу энергетической угрозы со стороны Украины», — написал глава венгерского кабмина в соцсетях к фотографии с заседания.

Орбан выразил обеспокоенность тем, что политика Киева и стремление Еврокомиссии снизить зависимость от российских энергоресурсов могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.