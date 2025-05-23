Орбан обвинил Киев в шпионаже и давлении на Венгрию
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан бросил тень на Киев, публично заявив о масштабной разведывательной активности Украины на венгерской территории. Выступая в утреннем эфире радиостанции Kossuth, глава правительства обвинил Незалежную в попытках форсировать своё вступление в Евросоюз, используя для этого венгерскую политическую оппозицию.
Орбан утверждает, что располагает видеозаписями, подтверждающими работу украинских агентов, обнаруженных венгерским государством. Эти лица, по его словам, активно налаживают контакты с оппозиционными партиями, стремясь склонить общественное мнение в пользу членства Украины в ЕС.
«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», — заявил венгерский политик.
Он добавил, что Киев пытается «мобилизовать венгерскую оппозицию» и развернуть кампании по дезинформации, чтобы дискредитировать текущий референдум по вопросу о вступлении Украины в сообщество.
«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — пояснил Орбан.
Премьер также отметил, что Украина не жалеет средств, спуская крупные суммы для достижения этих целей.
Напомним, что ранее Венгрия отказалась проводить с Украиной переговоры по чувствительному вопросу прав венгерского меньшинства, которое живёт в Закарпатье. Причиной стал шпионский скандал между странами, из-за которого конструктивный диалог стал невозможен.