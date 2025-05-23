Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:07

Орбан обвинил Киев в шпионаже и давлении на Венгрию

Обложка © Shutterstock /FOTODOM /Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock /FOTODOM /Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан бросил тень на Киев, публично заявив о масштабной разведывательной активности Украины на венгерской территории. Выступая в утреннем эфире радиостанции Kossuth, глава правительства обвинил Незалежную в попытках форсировать своё вступление в Евросоюз, используя для этого венгерскую политическую оппозицию.

Орбан утверждает, что располагает видеозаписями, подтверждающими работу украинских агентов, обнаруженных венгерским государством. Эти лица, по его словам, активно налаживают контакты с оппозиционными партиями, стремясь склонить общественное мнение в пользу членства Украины в ЕС.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», — заявил венгерский политик.

Он добавил, что Киев пытается «мобилизовать венгерскую оппозицию» и развернуть кампании по дезинформации, чтобы дискредитировать текущий референдум по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — пояснил Орбан.

Премьер также отметил, что Украина не жалеет средств, спуская крупные суммы для достижения этих целей.

Песков сдержанно высказался о разоблачении заграничной «фабрики российских шпионов»
Песков сдержанно высказался о разоблачении заграничной «фабрики российских шпионов»

Напомним, что ранее Венгрия отказалась проводить с Украиной переговоры по чувствительному вопросу прав венгерского меньшинства, которое живёт в Закарпатье. Причиной стал шпионский скандал между странами, из-за которого конструктивный диалог стал невозможен.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar