Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан бросил тень на Киев, публично заявив о масштабной разведывательной активности Украины на венгерской территории. Выступая в утреннем эфире радиостанции Kossuth, глава правительства обвинил Незалежную в попытках форсировать своё вступление в Евросоюз, используя для этого венгерскую политическую оппозицию.

Орбан утверждает, что располагает видеозаписями, подтверждающими работу украинских агентов, обнаруженных венгерским государством. Эти лица, по его словам, активно налаживают контакты с оппозиционными партиями, стремясь склонить общественное мнение в пользу членства Украины в ЕС.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», — заявил венгерский политик.

Он добавил, что Киев пытается «мобилизовать венгерскую оппозицию» и развернуть кампании по дезинформации, чтобы дискредитировать текущий референдум по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — пояснил Орбан.

Премьер также отметил, что Украина не жалеет средств, спуская крупные суммы для достижения этих целей.