Венгрия отменила переговоры с Украиной из-за шпионского скандала

Будапешт решил отменить запланированные консультации с Киевом по чувствительному вопросу прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене встречи с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, с которой они должны были пересечься 12 мая в Ужгороде.

Причиной такого шага венгерская сторона называет «события последних нескольких дней» в отношениях между странами. По словам Мадьяра, на их фоне конструктивные консультации по такой тонкой теме стали невозможны, в том числе из-за шпионского скандала.

«События последних нескольких дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестные, конструктивные консультации по такому важному и деликатному вопросу, как права меньшинств», — указал Мадьяр у себя в соцсети.