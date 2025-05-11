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Регион
11 мая, 14:58

Венгрия отменила переговоры с Украиной из-за шпионского скандала

МИД Венгрии: Переговоры с Киевом по Закарпатью переносятся

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Zsolt Biczo

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Zsolt Biczo

Будапешт решил отменить запланированные консультации с Киевом по чувствительному вопросу прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене встречи с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, с которой они должны были пересечься 12 мая в Ужгороде.

Причиной такого шага венгерская сторона называет «события последних нескольких дней» в отношениях между странами. По словам Мадьяра, на их фоне конструктивные консультации по такой тонкой теме стали невозможны, в том числе из-за шпионского скандала.

«События последних нескольких дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестные, конструктивные консультации по такому важному и деликатному вопросу, как права меньшинств», — указал Мадьяр у себя в соцсети.

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Отношения Киева и Будапешта продолжают катиться по наклонной. Ранее представитель венгерского парламента Ковач обвинил киевский режим в шпионаже и попытках подорвать суверенитет его страны. В свою очередь, Украина решила выслать двух дипломатов Венгрии.

Владимир Озеров
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