Взяли заложников: Киев не смог сорвать Парад Победы и решил отыграться на Венгрии
Аналитик Кошкович: Киев начал спецоперацию против Венгрии из-за Парада Победы
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Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав выступил с резкой критикой действий Украины, назвав решение о высылке венгерских дипломатов «спецоперацией» против Будапешта. В своём посте в соцсети Х он связал этот шаг Киева с двумя ключевыми моментами: недовольством успешным проведением парада Победы в Москве и попыткой повлиять на позицию Будапешта по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС.
Кошкович охарактеризовал высылку дипломатов как взятие «двух венгерских заложников под надуманным предлогом». По его мнению, это решение украинских властей преследует две цели: во-первых, отвлечь внимание от неудачных попыток сорвать московский парад Победы, а во-вторых, оказать давление на Венгрию перед важным голосованием по вопросу евроинтеграции Украины.
«Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать Параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного агрессивного режима», — написал он.
Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как СБУ объявила о задержании двух бывших военнослужащих ВС Украины, якобы работавших на разведку Венгрии. В ответ венгерская сторона объявила о высылке двух украинских послов, обвинив их в шпионской деятельности, руководство Незалежной ответило зеркально. Позже было опубликовано видео задержания украинского шпиона в Будапеште.