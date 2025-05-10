Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав выступил с резкой критикой действий Украины, назвав решение о высылке венгерских дипломатов «спецоперацией» против Будапешта. В своём посте в соцсети Х он связал этот шаг Киева с двумя ключевыми моментами: недовольством успешным проведением парада Победы в Москве и попыткой повлиять на позицию Будапешта по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС.

Кошкович охарактеризовал высылку дипломатов как взятие «двух венгерских заложников под надуманным предлогом». По его мнению, это решение украинских властей преследует две цели: во-первых, отвлечь внимание от неудачных попыток сорвать московский парад Победы, а во-вторых, оказать давление на Венгрию перед важным голосованием по вопросу евроинтеграции Украины.