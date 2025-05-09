Украина вызвала посла Венгрии и объявила о высылке двух дипломатов

Киев решил выслать двух венгерских дипломатов. Посла Венгрии на Украине пригласили в МИД страны. Глава внешнеполитического министерства Незалежной Андрей Сибига сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

«Два венгерских дипломата должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД и вручили ему соответствующую ноту», — написал он.

Он отметил, что «Киев действует в ответ на шаги Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов».