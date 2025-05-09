Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 18:44

Украина вызвала посла Венгрии и объявила о высылке двух дипломатов

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев решил выслать двух венгерских дипломатов. Посла Венгрии на Украине пригласили в МИД страны. Глава внешнеполитического министерства Незалежной Андрей Сибига сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

«Два венгерских дипломата должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД и вручили ему соответствующую ноту», — написал он.

Сийярто назвал украинской пропагандой историю о пойманных шпионах
Сийярто назвал украинской пропагандой историю о пойманных шпионах

Он отметил, что «Киев действует в ответ на шаги Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов».

Как сообщал Life.ru, в этот же день 9 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о высылке двух сотрудников украинской разведки. Эти люди работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не допустит клеветнических обвинений Киева в адрес Будапешта.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar