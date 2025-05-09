Украина вызвала посла Венгрии и объявила о высылке двух дипломатов
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Киев решил выслать двух венгерских дипломатов. Посла Венгрии на Украине пригласили в МИД страны. Глава внешнеполитического министерства Незалежной Андрей Сибига сообщил об этом на своей странице в соцсети X.
«Два венгерских дипломата должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД и вручили ему соответствующую ноту», — написал он.
Он отметил, что «Киев действует в ответ на шаги Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов».
Как сообщал Life.ru, в этот же день 9 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о высылке двух сотрудников украинской разведки. Эти люди работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не допустит клеветнических обвинений Киева в адрес Будапешта.