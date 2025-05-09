Сийярто назвал украинской пропагандой историю о пойманных шпионах

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы разоблачённой агентурной сети военной разведки Венгрии. На пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом M1, он охарактеризовал эти обвинения как часть «пропагандистской войны», которая ведётся на территории Украины.

«Я прошу всех с осторожностью относиться ко всем подобным новостям, которые появляются в украинской пропаганде. <...> До тех пор я вынужден классифицировать это как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», — заявил министр.

Сийярто добавил, что венгерская сторона готова разобраться в ситуации, но для этого ей необходимо получить более подробную и официальную информацию. Он выразил сомнения в достоверности этих обвинений, отметив, что до получения более точной информации он будет рассматривать их как пропаганду.

По версии СБУ, в рамках операции были задержаны два человека: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, уволившаяся из своего подразделения в 2025 году. Эти лица якобы собирали информацию о Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также передавали данные о потерях ВСУ и текущих событиях на фронте венгерской спецслужбе.