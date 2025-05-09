Орбан заявил, что ЕС плюёт на позицию Венгрии в вопросе российских энергоресурсов
Орбан: Отказ Евросоюза от энергоресурсов из России не учитывает позицию Венгрии
Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов через голосование квалифицированным большинством. В интервью радио Kossuth он заявил, что такой шаг Брюсселя обойдётся Венгрии в дополнительные 2 млрд евро ежегодно и вдвое увеличит счета граждан за коммунальные услуги.
Венгерское правительство готовит юридические и дипломатические меры противодействия, включая поиск союзников среди других стран ЕС. Орбан подчеркнул, что текущие правила требуют единогласного решения по энергетическим вопросам, и назвал попытку изменить процедуру опасным прецедентом.
«Нам нужно собрать союзников, нам нужно подготовиться юридически, действительно есть план обойти решение, основанное на единогласии, и принять его квалифицированным большинством», — заявил венгерский лидер.
Ранее СМИ узнали об обсуждении РФ и США возобновления поставок российского газа в Европу. По мнению источников прессы, возвращение России на газовый рынок ЕС могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.