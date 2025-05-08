Орбан назвал главную угрозу для всего ЕС из-за Украины
Орбан обвинил Украину в создании угрозы для европейского сельского хозяйства
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность влиянием Украины на европейский сельскохозяйственный рынок. Он заявил, что Незалежная, контролирующая значительную часть европейских сельскохозяйственных земель, представляет собой потенциальную угрозу для европейских фермеров из-за возможного наплыва дешёвой украинской продукции, что может ослабить экономику ЕС.
«Под контролем Украины находится 40% европейской сельхозугодий. Избыточное предложение дешёвых продовольственных товаров может нанести вред сельскому хозяйству ЕС и истощить наши ресурсы», — написал венгерский премьер в соцсети Х.
Венгрия также не намерена предоставлять Украине финансовую помощь для предотвращения экономического кризиса, подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её призыв ускорить вступление Украины в ЕС. Глава венгерского кабмина отметил, что европейские налогоплательщики и так вынуждены оплачивать поставки оружия и финансовую помощь Киеву.