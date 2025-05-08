Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность влиянием Украины на европейский сельскохозяйственный рынок. Он заявил, что Незалежная, контролирующая значительную часть европейских сельскохозяйственных земель, представляет собой потенциальную угрозу для европейских фермеров из-за возможного наплыва дешёвой украинской продукции, что может ослабить экономику ЕС.

«Под контролем Украины находится 40% европейской сельхозугодий. Избыточное предложение дешёвых продовольственных товаров может нанести вред сельскому хозяйству ЕС и истощить наши ресурсы», — написал венгерский премьер в соцсети Х.

Венгрия также не намерена предоставлять Украине финансовую помощь для предотвращения экономического кризиса, подчеркнул Орбан.