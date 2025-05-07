Орбан назвал позором призыв фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз. В публикации в соцсети X он заявил, что европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать поставки оружия и финансовую помощь Киеву.

Ранее фон дер Ляйен выразила мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС следует начать уже в 2025 году. На фоне этой дискуссии в Венгрии стартовал общенациональный опрос по вопросу членства Украины в ЕС. Гражданам рассылаются анкеты с одним вопросом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?» Ответить можно «да» или «нет». Результаты консультации планируется направить в Брюссель после завершения опроса в июне.