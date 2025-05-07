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7 мая, 14:46

Орбан назвал позором призыв фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз. В публикации в соцсети X он заявил, что европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать поставки оружия и финансовую помощь Киеву.

«Это позор!» — написал он, комментируя инициативу Еврокомиссии.

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Ранее фон дер Ляйен выразила мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС следует начать уже в 2025 году. На фоне этой дискуссии в Венгрии стартовал общенациональный опрос по вопросу членства Украины в ЕС. Гражданам рассылаются анкеты с одним вопросом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?» Ответить можно «да» или «нет». Результаты консультации планируется направить в Брюссель после завершения опроса в июне.

Марина Фещенко
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