Киев получил от ЕС ещё €1 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Европейский союз выделил Украине очередной транш финансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Средства поступили из доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов, о чём заявила Еврокомиссия.

«Сегодня ЕК выделила Украине четвёртый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро, что укрепило роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике, сообщил в соцсети X, что в рамках текущей программы в 2025 году Украина уже получила 6 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует выделить ещё 12 миллиардов евро в дальнейшем. Он также подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь, включая политическую, финансовую и военную.