Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 12:56

Киев получил от ЕС ещё €1 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WiP-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WiP-Studio

Европейский союз выделил Украине очередной транш финансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Средства поступили из доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов, о чём заявила Еврокомиссия.

«Сегодня ЕК выделила Украине четвёртый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро, что укрепило роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике, сообщил в соцсети X, что в рамках текущей программы в 2025 году Украина уже получила 6 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует выделить ещё 12 миллиардов евро в дальнейшем. Он также подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь, включая политическую, финансовую и военную.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить приём Украины в ЕС. Она считает, что членство в союзе станет для Киева лучшей гарантией устойчивого и справедливого мира.

От доллара к евро: На Украине задумались о смене базовой валюты для гривны
От доллара к евро: На Украине задумались о смене базовой валюты для гривны
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar