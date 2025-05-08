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8 мая, 08:13

От доллара к евро: На Украине задумались о смене базовой валюты для гривны

Reuters: Нацбанк Украины планирует сделать евро базовой валютой для гривны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Bostan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Bostan

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил, что Киев начал изучать возможность потенциального перехода с доллара США на евро. Речь идёт о смене базовой валюты для гривны, передаёт агентство Reuters.

В Нацбанке задумались о смене базовой валюты из-за ряда факторов. Прежде всего, на Украине учитывают потенциальное вступление страны в Евросоюз, а также берут во внимание усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности страны, высокую волатильность европейской валюты на мировом рынке, а также «вероятность фрагментации глобальной торговли».

Согласно заявлению главы Нацбанка, эта задача является сложной, поэтому требует тщательной и разносторонней подготовки. Агентство отмечает, что он также констатировал факт преобладания операций с долларом во всех сегментах валютного рынка. При этом, хотя в большинстве сегментов и наблюдается рост доли операций в евро, он на данный момент умеренный.

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Ранее стало известно, что гарантии безопасности для Украины в случае гипотетического перемирия могут быть предоставлены благодаря существенной помощи её вооружённым силам со стороны стран Европы и США.

Ольга Сливченко
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