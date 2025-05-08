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Регион
8 мая, 14:34

СМИ узнали об обсуждении РФ и США возобновления поставок российского газа в Европу

Reuters: РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Москва и Вашингтон ведут переговоры о потенциальном возобновлении поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на восемь источников, осведомлённых о ходе обсуждений.

Представители России и США обсуждали возможности содействия со стороны Вашингтона в восстановлении поставок энергоносителей, учитывая напряжённость в отношениях между Москвой и Европой в этой сфере. По мнению собеседников агентства, возвращение РФ на европейский газовый рынок могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«Участие Вашингтона в восстановлении продаж газа может помочь Москве справиться с политической оппозицией в большей части Европы», — говорится в публикации.

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Ранее СМИ писали, что форс-мажор является наиболее сложной причиной для отказа ЕС от поставок российского газа. В то же время другой способ — поэтапный отказ ЕС от голубого топлива из РФ с помощью санкций на его импорт — потребует поддержки всех членов союза, с чем также могут быть сложности, отмечали эксперты.

Наталья Демьянова
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