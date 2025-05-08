СМИ узнали об обсуждении РФ и США возобновления поставок российского газа в Европу

Москва и Вашингтон ведут переговоры о потенциальном возобновлении поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на восемь источников, осведомлённых о ходе обсуждений.



Представители России и США обсуждали возможности содействия со стороны Вашингтона в восстановлении поставок энергоносителей, учитывая напряжённость в отношениях между Москвой и Европой в этой сфере. По мнению собеседников агентства, возвращение РФ на европейский газовый рынок могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«Участие Вашингтона в восстановлении продаж газа может помочь Москве справиться с политической оппозицией в большей части Европы», — говорится в публикации.