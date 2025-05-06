Силуанов озвучил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались на 2,6 триллиона рублей меньше, чем планировалось. Изначально в бюджете было заложено 10,9 триллиона рублей нефтегазовых доходов.

Министр подчеркнул, что, несмотря на рост доходов бюджета, не связанных с нефтью и газом, общий дефицит бюджета достиг уровня прошлого года.

«Мы скорректировали параметры бюджета. <...> Самое главное в этих корректировках то, что мы придерживались бюджетного правила, объ`м расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов», — сказал Силуанов, отметив, что такой прирост составил 829 миллиардов рублей.