Песков сдержанно высказался о разоблачении заграничной «фабрики российских шпионов»
Песков не стал комментировать данные о раскрытии шпионской сети РФ в Бразилии
Обложка © Life.ru
Москве известны сообщения, что в Бразилии была якобы раскрыта российская разведывательная сеть, однако комментариев на этот счёт нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности заявления СМИ о заграничной «фабрике российских шпионов».
«Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией», — сообщил представитель Кремля журналистам.
Ранее Венгрия отказалась проводить запланированные консультации с Киевом по деликатному вопросу прав венгерского меньшинства, которое живёт в Закарпатье. Причиной стал произошедший между странами шпионский скандал.