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Регион
22 мая, 10:26

Песков сдержанно высказался о разоблачении заграничной «фабрики российских шпионов»

Песков не стал комментировать данные о раскрытии шпионской сети РФ в Бразилии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москве известны сообщения, что в Бразилии была якобы раскрыта российская разведывательная сеть, однако комментариев на этот счёт нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности заявления СМИ о заграничной «фабрике российских шпионов».

«Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией», — сообщил представитель Кремля журналистам.

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Ранее Венгрия отказалась проводить запланированные консультации с Киевом по деликатному вопросу прав венгерского меньшинства, которое живёт в Закарпатье. Причиной стал произошедший между странами шпионский скандал.

Владимир Озеров
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