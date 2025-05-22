Песков сдержанно высказался о разоблачении заграничной «фабрики российских шпионов»

Москве известны сообщения, что в Бразилии была якобы раскрыта российская разведывательная сеть, однако комментариев на этот счёт нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности заявления СМИ о заграничной «фабрике российских шпионов».