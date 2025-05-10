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10 мая, 10:54

Россия и Бразилия объединятся для добычи редкоземельных металлов

Да Силва: Россия и Бразилия нарастят добычу редкоземельных металлов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ em_concepts

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией в сфере добычи редкоземельных минералов. По итогам визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным иностранный лидер подчеркнул важность совместной разработки критически важных полезных ископаемых для обеих государств.

«У нас есть планы нарастить наше сотрудничество по разведке и добыче критически важных минералов. Бразилия не должна упускать ни одной возможности в энергетике», — заявил он в беседе с журналистами.

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Ранее Life.ru писал, что между Украиной и Соединёнными Штатами Америки было заключено соглашение, которое предоставляет американской стороне право доступа к определённым природным ресурсам на территории Украины, включая алюминий, графит, нефть и газ.

Анастасия Никонорова
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