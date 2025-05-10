Россия и Бразилия объединятся для добычи редкоземельных металлов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией в сфере добычи редкоземельных минералов. По итогам визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным иностранный лидер подчеркнул важность совместной разработки критически важных полезных ископаемых для обеих государств.

«У нас есть планы нарастить наше сотрудничество по разведке и добыче критически важных минералов. Бразилия не должна упускать ни одной возможности в энергетике», — заявил он в беседе с журналистами.