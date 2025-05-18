Орбан призвал НАТО остановить клеветническую кампанию Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с клеветническими акциями украинских спецслужб против Будапешта.

«Я сказал генсекретарю НАТО, что считаю неприемлемым, когда государство, не входящее в НАТО, Украина, организует дезинформационную кампанию против страны-члена альянса», – заявил он.

Заявление венгерского премьера прозвучало на саммите Европейского политического сообщества в албанской Тиране, где собрались 47 глав государств и правительств, а также руководители европейских институтов. Основной темой обсуждения стала поддержка Украины.