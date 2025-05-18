Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 21:46

Нет смысла идти разными дорогами: Орбан призвал ЕС последовать за США в вопросе Украины

Орбан: ЕС должен примкнуть к позиции США по Украине

Виктор Орбан. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Виктор Орбан. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к Европейскому союзу объединиться с Соединёнными Штатами в отношении конфликта на Украине. В интервью телеканалу TV2 он подчеркнул, что разрозненные подходы Европы и Америки не приведут к эффективным решениям.

Орбан заявил, что если Европа будет настаивать на прекращении огня, «забудет» о санкциях и вернётся к нормальному сотрудничеству с Россией, это откроет «огромные экономические возможности». Он отметил, что необходимо наладить прямые американо-российские переговоры, а затем и российско-европейские.

«Российско-украинские переговоры никогда не положат конец этой войне», – добавил венгерский премьер.

Он выразил надежду на скорую встречу президентов России и США, на которой стороны смогут обсудить не только конфликт на Украине, но и вопросы санкций и экономического сотрудничества.

Фицо намерен поддержать референдум об отмене антироссийских санкций
Фицо намерен поддержать референдум об отмене антироссийских санкций

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о подготовке встречи американского президента с российским коллегой. Он подчеркнул, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar