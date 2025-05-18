Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к Европейскому союзу объединиться с Соединёнными Штатами в отношении конфликта на Украине. В интервью телеканалу TV2 он подчеркнул, что разрозненные подходы Европы и Америки не приведут к эффективным решениям.

Орбан заявил, что если Европа будет настаивать на прекращении огня, «забудет» о санкциях и вернётся к нормальному сотрудничеству с Россией, это откроет «огромные экономические возможности». Он отметил, что необходимо наладить прямые американо-российские переговоры, а затем и российско-европейские.

«Российско-украинские переговоры никогда не положат конец этой войне», – добавил венгерский премьер.

Он выразил надежду на скорую встречу президентов России и США, на которой стороны смогут обсудить не только конфликт на Украине, но и вопросы санкций и экономического сотрудничества.