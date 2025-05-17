Фицо намерен поддержать референдум об отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов поддержать референдум об отмене антироссийских санкций, если его объявят. Такое заявление он сделал в эфире словацкого общественного телевидения.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу. Это я говорю от своего имени», — отметил Фицо.

Словацкий премьер также добавил, что отвергает политику санкций и сравнил рестрикции с чумой.