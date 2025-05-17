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17 мая, 20:05

Фицо намерен поддержать референдум об отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов поддержать референдум об отмене антироссийских санкций, если его объявят. Такое заявление он сделал в эфире словацкого общественного телевидения.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу. Это я говорю от своего имени», — отметил Фицо.

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Словацкий премьер также добавил, что отвергает политику санкций и сравнил рестрикции с чумой.

В то же время после недавних переговоров России и Украины в Стамбуле группа американских сенаторов вновь призвала ввести новые санкции против Москвы и её торговых партнёров. На сегодняшний день, 17 мая, поддержку законопроекту, который предполагает первичные и вторичные санкции, высказали 73 из 100 сенаторов.

Лия Мурадьян
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