«Клеветническая акция»: Орбан заявил о начале тайной операции украинских спецслужб против Венгрии
Орбан: Спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии
Виктор Орбан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, цель Киева — помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС. Для обсуждения этой темы глава правительства созвал заседание Совета обороны.
«Я созвал его, потому что в последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — сказал Орбан в видеообращении.
По словам политика, Украина уже пыталась организовать эту акцию и даже с помощью местной оппозиции устроила атаку на вооружённые силы страны. Орбан подчеркнул, что это беспрецедентно. Премьер не исключил, что Киев вместе с оппозиционными силами, возглавляемыми евродепутатом Петером Мадьяром, продолжат свои попытки. Однако спецслужбы Венгрии готовы к ним, и референдум обязательно состоится.
Отношения между Украиной и Венгрией серьёзно обострились после недавнего шпионского скандала. Ранее представитель венгерского парламента Ковач обвинил киевский режим в шпионаже и попытках подорвать суверенитет его страны. В свою очередь, Украина решила выслать двух дипломатов Венгрии. В Будапеште также заявили, что переговоры с Киевом по Закарпатью переносятся.