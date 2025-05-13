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13 мая, 18:15

«Клеветническая акция»: Орбан заявил о начале тайной операции украинских спецслужб против Венгрии

Орбан: Спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии

Виктор Орбан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, цель Киева — помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС. Для обсуждения этой темы глава правительства созвал заседание Совета обороны.

«Я созвал его, потому что в последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — сказал Орбан в видеообращении.

По словам политика, Украина уже пыталась организовать эту акцию и даже с помощью местной оппозиции устроила атаку на вооружённые силы страны. Орбан подчеркнул, что это беспрецедентно. Премьер не исключил, что Киев вместе с оппозиционными силами, возглавляемыми евродепутатом Петером Мадьяром, продолжат свои попытки. Однако спецслужбы Венгрии готовы к ним, и референдум обязательно состоится.

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Отношения между Украиной и Венгрией серьёзно обострились после недавнего шпионского скандала. Ранее представитель венгерского парламента Ковач обвинил киевский режим в шпионаже и попытках подорвать суверенитет его страны. В свою очередь, Украина решила выслать двух дипломатов Венгрии. В Будапеште также заявили, что переговоры с Киевом по Закарпатью переносятся.

Никита Никонов
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