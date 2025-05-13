«Клеветническая акция»: Орбан заявил о начале тайной операции украинских спецслужб против Венгрии

Спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, цель Киева — помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС. Для обсуждения этой темы глава правительства созвал заседание Совета обороны.

«Я созвал его, потому что в последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — сказал Орбан в видеообращении.