Форсированное принятие Украины в Евросоюз неминуемо приведет к тому, что все страны ЕС окажутся втянутыми в войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на конференции спикеров европейских парламентов в Будапеште. Он отметил, что членство в ЕС никогда не предоставлялось странам, вовлечённым в военные конфликты.

«Как соседняя с Украиной страна, мы считаем, что если Украина будет принята в ЕС, то он также будет втянут в войну», — сказал Орбан.

Он также выразил несогласие с позицией большинства европейских лидеров, которые поддерживают дальнейшую военную помощь Украине. Орбан, в частности, заявил, что, по мнению Венгрии, продолжение конфликта ведёт лишь к увеличению числа жертв.

Глава венгерского кабмина также подтвердил, что Будапешт выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Причины этого не ограничиваются опасениями быть втянутыми в конфликт с РФ. По мнению Орбана, форсированное принятие Украины в ЕС, продвигаемое Брюсселем, приведёт к значительным финансовым затратам и серьёзно ухудшит социально-экономическую ситуацию в странах ЕС, вызвав, в частности, кризис в сельском хозяйстве, рост безработицы, увеличение задолженности и снижение уровня жизни.