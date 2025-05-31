Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина рискует лишиться Одессы, Сум, Харькова и других территорий, если не пойдёт на мирные переговоры. Так он прокомментировал прогноз американского экономиста Джеффри Сакса, который предсказывает потерю Незалежной всего черноморского побережья при дальнейшем отказе от мирного урегулирования.

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.