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Регион
31 мая, 09:04

От Одессы до Сум: Украине пророчат потерю ряда городов из-за «истеричного режима» Зеленского

Картаполов: Украина рискует лишиться Сум, Харькова, Одессы и других городов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина рискует лишиться Одессы, Сум, Харькова и других территорий, если не пойдёт на мирные переговоры. Так он прокомментировал прогноз американского экономиста Джеффри Сакса, который предсказывает потерю Незалежной всего черноморского побережья при дальнейшем отказе от мирного урегулирования.

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.

По мнению Картаполова, действия «истеричного режима» Владимира Зеленского, которого он также охарактеризовал как «кисейную барышню», приведут к ухудшению положения украинского народа. Он считает, что в результате этого киевское правительство рискует утратить контроль над Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областями.

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Российские войска сейчас активно создают значительную буферную зону в Сумской области Украины, находящейся на границе с Курской областью. По сведениям с фронта, на некоторых участках российские бойцы продвинулись на расстояние до 10 километров. Тем временем освобождены населённые пункты Старая Николаевка и Романовка в ДНР, а также два населённых пункта в Сумской области — Беловоды и Владимировка.

Наталья Демьянова
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